Возможность вывода Тела инвестиций в любое время без потери % и без объяснения причин
147 инвесторов в проекте с февраля 2019 г.
Зарабатывать на онлайн-играх мы начали в 2012 г, привлекать инвесторов - после автоматизации заработка в 2019 году
На примере знаменитой игры Counter Strike
На чем строится прибыль?
Покупка и перепродажа миллионов игровых предметов
НАШИ ИНВЕСТОРЫ НЕ ЗАВИСЯТ:
Рынок торговли в видеоиграх - это, прежде всего, Международный мультивалютный рынок!
ОТ КУРСА РУБЛЯ
ОТ КОТИРОВОК НЕФТИ
Считаете, что рынок онлайн-игр незначителен?
Более 1 млрд онлайн-сделок
152 млрд
Международный киберспорт
за 2019 год
По данным NewZoo в 2019 более 1,1 млрд человек в мире покупали и продавали предметы в онлайн играх
Общий оборот рынка видеоигр в 2019 году по данным NewZoo составил 152 млрд долларов
Многие эксперты предсказывают, что соревнования по киберспорту будут включены в Олимпийские игры 2024 в Париже
Игровой рынок растёт на 9% ежегодно
Более 60 млн игроков посещают самый большой онлайн-магазин видеоигр Steam
STEAM
ПОДТВЕРЖДАЕТ
ЕЖЕДНЕВНО!
В связи с коронавирусной пандемией STEAM вышел на рекордный ежедневный пик игроков = 20 млн онлайн одновременно
По мнению ведущих ученых, врачей и микробиологов - карантин не будет снят в ближайшее время. Для нас это значит, что цифра пользователей на STEAM будет увеличиваться, а оборот рынка видеоигр будет неуклонно расти.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
GAMEINVEST
Вывод депозита в любое время
Вы можете вывести свой депозит и проценты (суммой до 1 млн) в любое время (срок выведения до 14 дней)
Автоматизация заработка
Прозрачность и отчеты
Удобные выплаты по текущему курсу $
Низкая волатильность онлайн-сделок
Международный рынок
Рынок торговли в видеоиграх растет вместе с мировой экономикой и не зависит от отдельных стран
Сделки в видеоиграх мультивалютны: цены на предметы видеоигр можно перевести в рубли, доллары или евро в зависимости от их стабильности на финансовом рынке
Выплата средств осуществляется на любую банковскую карту или Qiwi кошелёк. Расходы за переводы по картам берём на себя
• Связь с руководителем проекта в любое время • Регулярная отчётность • Безопасный договор займа
Процесс заработка автоматизирован за счёт специальных программ, занимающихся поиском выгодных и активных сделок в видеоиграх в режиме 24/7
GameInvest - это самый масштабный и перспективный мой проект, который активно развивается через разные каналы, включая текущий сайт gameinvest.space На данный момент 33 млн рублей уже находятся в управлении, а 105 инвесторов получают свои проценты ежемесячно. Ни одной просрочки платежа мы не допустили!
GameInvest - это уникальный и единственный проект в рунете, привлекающий инвестиции для заработка на сделках в видеоиграх.
GameInvest - это команда из 5 программистов, управленцев и менеджеров во главе с основателем проекта. Личный опыт команды в сегменте заработка на онлайн-играх составляет больше 8 лет.
О проекте:
О себе:
С 2012 года я зарабатываю на онлайн-играх/приложениях.
В разное время был владельцем сайтов и проектов игровой направленности, таких как: Money4power, Igrorandom, Igrohouse, Skinom и др. Отзывы о них есть на многочисленных страницах в интернете, например, на Youtube. Оборот всех сайтов составил более 100 млн рублей, что подтверждают независимые источники — платёжные системы и мировые торговые площадки.