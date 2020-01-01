GameInvest - это самый масштабный и перспективный мой проект, который активно развивается через разные каналы, включая текущий сайт gameinvest.space

На данный момент 33 млн рублей уже находятся в управлении, а 105 инвесторов получают свои проценты ежемесячно. Ни одной просрочки платежа мы не допустили!



GameInvest - это уникальный и единственный проект в рунете, привлекающий инвестиции для заработка на сделках в видеоиграх.



GameInvest - это команда из 5 программистов, управленцев и менеджеров во главе с основателем проекта. Личный опыт команды в сегменте заработка на онлайн-играх составляет больше 8 лет.

