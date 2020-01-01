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Инвестирование в сферу онлайн-игр на международном рынке
+7 (495) 128-75-53
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по ставке от 54% годовых,
на международном рынке видеоигр вне зависимости от экономики России
Ежемесячные выплаты
Стабильный и независимый рост рынка видеоигр
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по текущему курсу $
Обеспечение при инвестициях от 3 000 000 руб.
Инвестируйте от 100 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ и СХЕМУ ЗАРАБОТКА
Инвестирование в сферу онлайн-игр на международном рынке
+7 (495) 128-75-53
info@gameinvest.space
Заказать звонок
под 54% — 100% годовых,
на международном рынке видеоигр вне зависимости от экономики России
Ежемесячные выплаты
Стабильный рост рынка
Обеспечение от 3 млн. ₽
зарабатывая на мировом и независимом рынке онлайн-игр
Залог предоставляется при инвестировании от 3 000 000 ₽ под 80% или 100% годовых
Рынок онлайн-игр растет ежегодно на 9% независимо от мировых и локальных кризисов
Ежемесячные выплаты возможны при инвестициях под 54% годовых.
Выплаты производятся
по текущему курсу $
ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ и СХЕМУ ЗАРАБОТКА
Вывод в любое время
Возможность вывода Тела инвестиций в любое время без потери % и без объяснения причин
147 инвесторов в проекте с февраля 2019 г.
Зарабатывать на онлайн-играх мы начали в 2012 г, привлекать инвесторов - после автоматизации заработка в 2019 году
На примере знаменитой игры Counter Strike
На чем строится прибыль?
Покупка и перепродажа миллионов игровых предметов
НАШИ ИНВЕСТОРЫ НЕ ЗАВИСЯТ:
Рынок торговли в видеоиграх - это, прежде всего, Международный мультивалютный рынок!
ОТ КУРСА РУБЛЯ
ОТ КОТИРОВОК НЕФТИ
Считаете, что рынок онлайн-игр незначителен?
Более 1 млрд онлайн-сделок
152 млрд
Международный киберспорт
за 2019 год
По данным NewZoo в 2019 более 1,1 млрд человек в мире покупали и продавали предметы в онлайн играх
Общий оборот рынка видеоигр в 2019 году по данным NewZoo составил 152 млрд долларов
Многие эксперты предсказывают, что соревнования по киберспорту будут включены в Олимпийские игры 2024 в Париже
Игровой рынок растёт на 9% ежегодно
Более 60 млн игроков посещают самый большой онлайн-магазин видеоигр Steam
STEAM
ПОДТВЕРЖДАЕТ
ЕЖЕДНЕВНО!
В связи с коронавирусной пандемией STEAM вышел на рекордный ежедневный пик игроков = 20 млн онлайн одновременно
По мнению ведущих ученых, врачей и микробиологов - карантин не будет снят в ближайшее время. Для нас это значит, что цифра пользователей на STEAM будет увеличиваться, а оборот рынка видеоигр будет неуклонно расти.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
GAMEINVEST
Вывод депозита в любое время
Вы можете вывести свой депозит и проценты (суммой до 1 млн) в любое время (срок выведения до 14 дней)
Автоматизация заработка
Прозрачность и отчеты
Удобные выплаты по текущему курсу $
Низкая волатильность онлайн-сделок
Международный рынок
Рынок торговли в видеоиграх растет вместе с мировой экономикой и не зависит от отдельных стран
Сделки в видеоиграх мультивалютны: цены на предметы видеоигр можно перевести в рубли, доллары или евро в зависимости от их стабильности на финансовом рынке
Выплата средств осуществляется на любую банковскую карту или Qiwi кошелёк. Расходы за переводы по картам берём на себя
• Связь с руководителем проекта в любое время
• Регулярная отчётность
• Безопасный договор займа
Процесс заработка автоматизирован за счёт специальных программ, занимающихся поиском выгодных и активных сделок в видеоиграх в режиме 24/7
Актуально сейчас!
Актуально сейчас!
Стать инвестором проекта
На чем строится прибыль?
Покупка и продажа предметов из видеоигр
На примере знаменитой игры Counter Strike
Таких предметов в онлайн-играх миллионы...
Скриншот оборота нашего аккаунта на сайте market.csgo.com
Готовы показать и другие наши аккаунты, подтвердив все цифры и факты в режиме демонстрации по
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Валерий Кудряшов
Основатель Game Invest
GameInvest - это самый масштабный и перспективный мой проект, который активно развивается через разные каналы, включая текущий сайт gameinvest.space
На данный момент 33 млн рублей уже находятся в управлении, а 105 инвесторов получают свои проценты ежемесячно. Ни одной просрочки платежа мы не допустили!

GameInvest - это уникальный и единственный проект в рунете, привлекающий инвестиции для заработка на сделках в видеоиграх.

GameInvest - это команда из 5 программистов, управленцев и менеджеров во главе с основателем проекта. Личный опыт команды в сегменте заработка на онлайн-играх составляет больше 8 лет.
О проекте:
О себе:
С 2012 года я зарабатываю на онлайн-играх/приложениях.

В разное время был владельцем сайтов и проектов игровой направленности, таких как: Money4power, Igrorandom, Igrohouse, Skinom и др. Отзывы о них есть на многочисленных страницах в интернете, например, на Youtube. Оборот всех сайтов составил более 100 млн рублей, что подтверждают независимые источники — платёжные системы и мировые торговые площадки.
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Варианты инвестирования
Краткосрочные инвестиции
Долгосрочные инвестиции
От 54% годовых
От 3 до 12 месяцев
От 100 000 рублей
Выплата % - ежемесячно
Досрочный вывод - без потери %
Отчет о доходах - в конце месяца
От 80% до 100% годовых
От 12 месяцев
От 500 000 рублей
Выплата % - в конце срока инвестирования
Досрочный вывод - с возможной прибылью или убытками
Отчет о доходах - в любой момент
GameInvest — один из самых выгодных вариантов инвестирования
Сравните различные схемы инвестиций
Сумма
Сроки
Процент
от 100 тыс. ₽
От 1 мес.
54%
GameInvest
Банки
МФО
Недвижимость
от 100 тыс. ₽
от 3 мес.
до 5,5%
от 1,5 млн ₽
от 12 мес.
до 19%
от 5 млн ₽
от 5 лет
до 5%
Перепродажа предметов - это только одна из возможных схем заработка на видеоиграх.

Для крупных инвесторов есть также другие долгосрочные схемы с более высоким годовым процентом
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Скриншоты ежемесячных выплат инвесторам
Ни одной задержки по выплатам не допущено!
Октябрь 2019
Примеры выплат 1 и 15 числа
Ноябрь 2019
Примеры выплат 1 и 15 числа
Декабрь 2019
Примеры выплат 1 и 15 числа
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